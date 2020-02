Era arrivato, poco più di un anno fa, con la prospettiva di diventare in breve tempo il nuovo guardiano dei pali del Genoa.



E invece Chitolina Jandrei lascia la Liguria dopo appena tredici mesi di permanenza avendo collezionato due sole presenze ufficiali in maglia rossoblù. La conferma di Radu la scorsa estate e il ritorno di Perin ad inizio 2020 gli hanno di fatto tarpato le ali, impedendogli di mettere in mostra quelle doti evidenziate in patria con la Chapecoense.



E proprio dal Brasile, dopo un anno di semi-inattività, ripartirà la sua carriera. Il 26enne di Itaqui ha infatti raggiunto già da qualche giorno l'intesa con l'Atletico Paranaense, club che nelle prossime ore ne ufficializzerà il tesseramento.



Jandrei ad ogni modo non saluterà il Genoa in maniera definitiva. Il suo passaggio in rubronegro sarà infatti temporaneo e scadrà a fine dicembre quando l'estremo difensore dovrebbe fare rientro in rossoblù.