Sabato contro la Juve non era neanche in tribuna. Eppure proprio la gara di Torino può dare importanti indicazioni su Quale ruolo potrà avere Miguel Veloso nel Genoa.



Come spiega la Gazzetta dello Sport, contro i campioni d'Italia Ivan Juric ha schierato il suo Grifone con il previsto 3-5-2, collocando Sandro in cabina di regia ed affiancandolo a Romolo e Bessa. Una cerniera centrale dai piedi buoni nella quale Veloso potrebbe essere presto un elemento cardine, magari sostituendo proprio l'italobrasiliano autore del gol del definitivo 1-1.



Nei piani di Juric infatti il suo centrocampo deve garantire copertura e creatività, caratteristiche che permetterebbero a Veloso di essere qualcosa di più di una semplice alternativa a Sandro, considerato l'elemento cardine del reparto centrale rossoblù.