A volte ritornano. E a volte lo fanno anche a più riprese. È il caso di Ivan Juric, chiamato per la terza occasione alla guida del Genoa. Ma è il caso anche di Miguel Veloso anch'egli giunto alla terza parentesi in rossoblù.



Il centrocampista lusitano, dallo scorso venerdì nuovamente un giocatore del club più antico d'Italia, ha parlato quest'oggi dal sito della società ligure spiegando cosa l'ha convinto a rimettersi nuovamente in gioco: "Sono pronto e carico, non vedo l'ora di mettermi a disposizione della squadra. Mi ero già trovato bene con Juric. Propone un calcio propositivo adatto alle mie caratteristiche".



In attesa di tornare protagonista in campo, sabato scorso Veloso ha potuto gustarsi l'ottimo punto strappato dai suoi nuovi compagni in casa della Juve: "Il Genoa ha giocato a Torino una grande partita ed ha meritato il risultato ottenuto. La classifica è buona ed inoltre abbiamo il jolly della gara contro il Milan da recuperare. Dobbiamo però pensare inizialmente alla salvezza quale obiettivo primario. Solo in un secondo tempo, a salvezza raggiunta, potremo pensare ad altro".