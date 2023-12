Ospite a OpenVar, il designatore arbitraleha analizzato le decisioni arbitrali più complesse della. Questa l'analisi:Perentoria la posizione di Rocchi sullain Genoa-Juve: "E' un mancato rosso anche se Massa non percepisce l'entità del fallo. Era una decisione da prendera al monitor con on field review. Ho chiesto ai ragazzi di essere molto duri e severi su questi interventi. Se qualcuno si fa male dipende da noi che non abbiamo tutelato la loro incolumità".Sul rigore non concesso per fallo di mano di Bani, sempre durante Genoa-Juve, dalle immagini si comprende che il Var nella decisione tiene conto della deviazione di ginocchio prima del tocco di mano: "La devia col ginocchio, per me non è punibile". La risposta di Rocchi: "Ci sono dei movimenti del braccio che portano a un'interpretazione più soggettiva, mentre. Non lo consideriamo un errore da 100% da Var, ma per noi è più rigore che no. La deviazione diventa fondamentale solo se la palla cambia radicalmente direzione".Episodio simile a quello di Bani è il. In questo caso però Rocchi spiega che la deviazione del corpo è netta e quindi rende il tocco di mano non punibile: "Questo per noi non è punibile. Qui il tocco del corpo cambia radicalmente la direzione, è quasi un'auto giocata. Sarebbe punibile se il tocco col braccio fosse volontario per aggiustarsi la palla".Per quanto riguarda il rigore tolto al Frosinone nella gara contro il Lecce dopo l'intervento del Var, questa è l'analisi: ". E' l'attaccante a commettere fallo".