Massa (var Fabbri) 5"Ok il rigore, ma si perde il mani di Bani (Fabbri cosa stava facendo?) e grazia Malinovskiy".Zufferli (var Mazzoleni) 6"Serve il Var sul rigore per il Frosinone (fallo su Brescianini), bene su Banda".Marcenaro (var Meraviglia) 5,5"Per me la posizione di Osimhen non è influente sul gol di Politano. A volte ondivago sui gialli".Marinelli (var Marini) 5,5"Ok sull'intervento di Milinkovic (prende palla), ok su Luperto. Lascia giocare forse troppo: 4 gialli solo dall'80esimo".Aureliano (var Paterna) 6,5"Buona gara: ok su Reijnders, il giallo è sufficiente".Ferrieri Caputi (var Valeri) 6,5"Buona gara, assistita dal Var sul rigore per il Verona. Per il resto bene anche sui vantaggi".Manganiello (var Irrati) 7"Ok I due rigori per il Sassuolo e prima il rosso a Payero".Guida (var Chiffi) 5"Si perde il secondo giallo su Beukema (subito sostituito da Motta). Lo assegna sbagliando a Lucumi anticipando il fuorigioco".Maresca (var Di Paolo) 6"Gara ostica e difficile giocata a ritmi molto alti, fischia poco rischiando, bene non dare rigore su Dimarco. Ok rosso a Lazzari, Secondo me si perde due gialli, Gila (determinante il 2*) e Darmian. Molto bene sui vantaggi".