Christian Kouamé è sempre più vicino alla Fiorentina. Il giovane attaccante ivoriano del Genoa è arrivato nella tarda mattinata di oggi a Milano per sottoporsi alle visite mediche preliminari al suo eventuale sbarco in Toscana.



Un atto tutt'altro che formale per Kouame, fuori da metà ottobre a causa della rottura dei legamenti del ginocchio destro e della susseguente operazione chirurgica. Una condizione che impone estrema attenzione allo staff sanitario della società gigliata, intenzionata a capire il reale grado di recupero del ragazzo. Se tutto andrà per il meglio, il giovane ivoriano passerà a titolo definitivo alla Fiorentina, la quale garantirà nelle casse del grifone una cifra fissa oscillante tra i 10 e i 12 milioni di euro, che potrà eventualmente essere arricchita nei prossimi mesi grazie ad alcuni bonus che potrebbero portare la somma dell'investimento fino a 18 milioni.