L'attaccante ivoriano Christian Kouame ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua vena realizzativa e della corsa salvezza col Genoa: "So di dover lavorare tanto sulla capacità di fare più gol, e lo sto facendo. È l’unica cosa che mi manca: se segnassi di più sarei davvero un altro giocatore, di questo sono convinto. Se potessi pagare, vorrei avere la freddezza di Piatek.



Salvezza? Abbiamo mancato le vittorie con Chievo e Frosinone, ma poi è arrivato il successo sulla Juve. Non so spiegarlo. Ora dobbiamo ripetere con l’Atalanta la stessa prestazione fatta con la Roma: giocando in quel modo faremo risultato. Siamo ancora padroni del nostro destino, non guardiamo in casa d’altri. Io, poi, sento che di qui alla fine segnerò un gol speciale, e sto già preparando un’esultanza all’altezza."