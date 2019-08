L'incontro post ferragostano di Forte dei Marmi tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi e l'allenatore rossoblu Aurelio Andreazzoli ha chiarito, tra le altre cose, anche il futuro di Christian Kouamé. Ill faccia a faccia versiliano sarebbe servito soprattutto per cementare il rapporto tra l'attaccante ivoriano ed Il Grifone. In particolare, Andreazzoli avrebbe illustrato a Preziosi la stima e la fiducia che nutre nei confronti dell'ex attaccante del Cittadella, invitando il presidente non solo a non cederlo ma addirittura ad allungargli il contratto.

A questo punto, a meno di clamorose ed irrinunciabili offerte multimilionarie, sarà molto difficile vedere Koaumé salutare Genova entro la fine della attuale sessione di mercato.