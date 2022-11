A qualche ora di distanza dalla prematura scomparsa del padre, avvenuta nella mattinata di sabato, Kevin Strootman ha voluto affidare ai social un breve ma emozionante addio al genitore.Questo il testo pubblicato dal centrocampista del Genoa sul proprio profilo Instagram, correlato da una bella galleria di foto di famiglia: "Papà avevamo pensato di festeggiare il tuo 63esimo compleanno con molte torte e sorrisi ma non sei più qui con noi.dopo i problemi e le battaglie che hai combattuto negli ultimi anni sapendo di non poterle vincere. Mi mancherai come papà, come nonno, mio più grande sostenitore, allenatore, nel modo in cui lo eri. Papà, ti amo".