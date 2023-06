L'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, esprime tutta la sua preoccupazione nei confronti dei movimenti attuati ultimamente dal calcio arabo in generale e da quello saudita in particolare.



Secondo il rappresentante della 777 Partners, i tanti campioni approdati nella penisola del Medio Oriente e i pesanti investimenti che hanno invaso il mondo del pallone non possono non essere presi in considerazione dai dirigenti del calcio europeo: "Credo che si debba fare qualcosa per fronteggiare situazioni come quelle saudita - ha detto Blazquez a Tuttosport - non so quanto sia sostenibile e porta soldi al calcio europeo, ma è una realtà di cui tenere conto. Servono nuove idee, i club non sono sostenibili perché spendono più di quanto guadagnano e allora l’unica cosa da poter fare è vendere calciatori”.



La ricetta di Blazquez passa attraverso la crescita e la modernizzazione di un movimento che troppo spesso ragiona ancora in maniera ormai superata: “Penso che ci sia tanto spazio per miglioramenti, a livello sia di club che di leghe. Penso al marketing, alla pubblicità. In molti club italiani è sottosviluppato. Alcuni, per esempio Roma, Juve, Milan, Venezia hanno fatto un ottimo lavoro, ma in altri casi è molto sottosviluppato”.