In attesa di ritrovarselo come avversario in campo nella corsa verso la salvezza, il Genoa guarda con favore all'accordo ormai imminente tra il Torino e Davide Nicola.



L'approdo del tecnico piemontese sulla panchina granata rappresenterebbe infatti una buona notizia anche per i rossoblù le cui casse si ritroverebbero sgravate da una cifra non indifferente.



Attualmente Nicola, che nella passata stagione guidò il Grifone da fine dicembre ad inizio agosto, è infatti ancora a libro paga di Enrico Preziosi, grazie ad un contratto da 600 mila euro netti all'anno in scadenza il prossimo 30 giugno. L'eventuale trasloco dell'ex terzino all'ombra della Mole sgraverebbe il club ligure di buona parte di questa cifra, alleggerendo un bilancio che al momento garantisce uno stipendio ad altri due allenatori, Davide Ballardini e il suo predecessore Rolando Maran.