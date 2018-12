Il probabile sbarco di Antonino Barreca al Genoa potrebbe aprire le porte all'addio di Ervin Zukanovic.



Chiuso dall'arretramento in difesa di Mimmo Criscito, il centrale bosniaco vorrebbe avere più spazio e potrebbe cercarlo altrove. Magari a Frosinone, dove verrebbe accolto a braccia aperte.



Secondo Tuttosport l'arrivo di Barreca, seppur chiamato per colmare il vuoto presente sulla corsia sinistra, ruolo a volte ricoperto anche dallo stesso Zukanovic, finirebbe per restringergli ulteriormente le possibilità di scendere in campo.