Il Genoa sembra aver deciso: l'uomo giusto per rinforzare il proprio centrocampo è Stefano Sturaro.



Ceduto in prestito dalla Juventus allo Sporting Lisbona durante l'ultimo mercato estivo , Il centrocampista sanremese non sta raccogliendo le soddisfazioni che auspicava dall'avventura in Portogallo, tanto da meditare un suo repentino rientro in Italia, dove ad attenderlo ci sarebbero almeno tre o quattro club. Tra questi il più attivo è sicuramente il Genoa che dopo averlo cresciuto e lanciato nel grande calcio, prima di venderlo alla Juventus nel 2012, da tempo sta cercando di riportarlo in rossoblù. L'occasione sempre sfumata in passato ora sembra davvero sul punto di realizzarsi.



Se così fosse il Genoa mollerebbe la presa su un'altra sua vecchia conoscenza, quell'Andrea Bertolacci inseguito inutilmente fin dalla scorsa estate.