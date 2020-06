Il futuro di Mattia Perin è un rebus di difficile interpretazione.



Il portiere del Genoa, tornato in Liguria in prestito secco lo scorso gennaio, a fine stagione rientrerà alla Juventus ma soltanto virtualmente. Ad attenderlo c'è infatti una nuova avventura, probabilmente ancora in prestito.



All'Airone di Latina non dispiacerebbe continuare a difendere i pali del club che l'ha cresciuto ma non tutto dipende da lui. Da tempo Perin ha attirato l'attenzione dell'Atalanta, intenzionata a puntare sull'ex allievo di Gasperini per fronteggiare l'eventuale partenza di Gollini verso la Premier League. Una chiamata a cui il 27enne pontino difficilmente saprebbe resistere, vista anche la prestigiosa vetrina internazionale che il club orobico riuscirebbe a garantirgli nell'anno che porta agli Europei.



L'ultima parola, tuttavia, spetterà ai bianconeri che potrebbero decidere di utilizzare l'estremo difensore come pedina di scambio per raggiungere altri obiettivi di mercato.