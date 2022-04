Che il più grosso problema del Genoa sia la sterilità del proprio attacco è ormai evidente a chiunque.



Un dato lampante che è diventato oggettivo dopo l'ultimo turno di Serie A, quello che ha permesso alla Salernitana non solo di avvicinarsi in classifica ai rossoblù ma anche di scavalcarli nella speciale graduatorie dei gol fatti.



Il 2-1 ottenuto sabato in casa della Sampdoria ha infatti consentito ai campani di lasciare al Grifone il poco ambito primato di squadra meno prolifica d'Italia. Nessuno nel nostro calcio infatti ha segnato meno delle 24 reti messe a referto dai liguri in 33 giornate. Questo malgrado diversi club debbano recuperare alcune gare, tra cui la stessa Salernitana, scesa fin qui in campo due volte in meno dei rossoblù eppure capace di segnare di più di Destro e compagni.



Uscendo dai confini nazionali, tuttavia, si nota come in Europa ci sia chi sta facendo addirittura peggio. Esaminando i cinque principali tornei continentali, la palma di attacco meno munifico spetta al Norwich, fanalino di coda della Premier League che di gol ne ha fin qui realizzato appena 22, due in meno del Genoa. I canarini inglesi hanno però giocato 32 incontri, contro i 33 degli italiani. Dato che non migliora la loro media, ferma sotto quota 0,7 reti a partita. Soglia superata di poco dal Grifone.



Meno gol del Genoa li ha poi realizzati anche l'Arminia Bielefeld, penultimo in Bundesliga anche a causa delle 23 marcature messe a tabellino ad oggi. I renani, tuttavia, hanno disputato solo 30 gare, risultando quindi mediamente più incisivi dei liguri.