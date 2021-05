Cinque uomini per due maglie.

Il Genoa si avvicina alla sfida, quasi certamente decisiva, di domenica sera con il Bologna con un grande dubbio legato al proprio reparto offensivo.



Se in difesa le opzioni per Davide Ballardini sono praticamente obbligate, viste le persistenti defezioni di Criscito, Biraschi e Pellegrini, in attacco il tecnico ha di fatto l'imbarazzo della scelta e capire chi scenderà in campo al Dall'Ara è un vero rompicapo.



L'ipotesi più probabile è che sia per il rendimento mostrato contro il Sassuolo domenica scorsa che per la vicinanza degli impegni, con il Grifone atteso sabato dalla terza gara in sette giorni, Mattia Destro e Goran Pandev difficilmente partiranno titolari anche contro l'altra formazione emiliana. Al posto del tandem italo-macedone potrebbe quindi trovare spazio la coppia formata da Scamacca e Shomurodov, autori di quattro gol complessivi nelle ultime tre uscite. Attenzione però anche alle quotazioni in rialzo di Marko Pjaca che con il Sassuolo, pur giocando solo l'ultimo quarto di gara, ha dato segno di risveglio dimostrando di poter essere utile alla causa e fornendo anche l'assist a Zappacosta per la rete dell'inutile 2-1.