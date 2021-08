Il grande e mai dimenticato ex Claudio Branco non ha dubbi: se il Genoa riuscirà, come sembra, ad aggiudicarsi le prestazioni di Johan Vasquez farà un grande affare.



Intervistato dall'edizione odierna del Secolo XIX, l'ex laterale verdeoro tesse le lodi del difensore messicano che in patria considerano ormai prossimo a vestire il rossoblù: "Sarebbe davvero un gran bel colpo - afferma Branco - Fa benissimo a non farselo sfuggire. Vasquez mi ricorda il mio vecchio capitano nel Brasile, Ricardo Gomes. Cattivo in marcatura e ha un gran bel piede mancino".



Oggi responsabile delle nazionali giovanili brasiliane, Branco ha spiegato di aver conosciuto Vasquez in occasione della recente sfida olimpica tra le due formazioni latino-americane: "La semifinale con il Messico è finita 0-0, non siamo riusciti a segnare. E lui ha giocato molto bene. Marca con grinta, non lascia spazi agli attaccanti, e calcia molto bene infatti mi ha sorpreso quando ha sbagliato dal dischetto, però è stato sfortunato, ha colpito il palo.​ È bravo nel gioco aereo e ha mostrato carattere. Inoltre nel calcio non è facile trovare difensori centrali forti mancini. In marcatura ricorda i difensori di un tempo, come Torrente per citarne uno del Genoa anche se Vincenzo era destro".