Se non è una maledizione ci manca davvero poco. Di certo la statistica che riguarda i precedenti del Genoa in casa della Roma, prossimo impegno dei rossoblù, è qualcosa di difficilmente replicabile.



Nella sua lunga storia, infatti, il Grifone non è mai riuscito ad imporsi nell'Olimpico giallorosso. Da quando l'impianto è diventa la tana della Lupa, nella stagione 1953-54, il Genoa si è esibito in 39 occasioni tra Serie A e Coppa Italia, rimediando la bellezza di 34 sconfitte e appena 5 pareggi, con 19 reti segnate e ben 83 subite. Mai una vittoria. Mai una gioia.



In questo arco di tempo lungo quasi settant'anni i liguri sono in realtà riusciti ad espugnare in due frangenti la casa dei capitolini. Una nel dicembre 1962 negli ottavi in gara secca di Coppa Italia, con un netto 5-2; l'altra in campionato il 17 gennaio 1990, grazie all'acuto in apertura di Pato Aguilera. Per un curioso scherzo del destino, tuttavia, entrambe quelle gare non si disputarono all'Olimpico bensì nel piccolo Flaminio. Due coincidenze che in qualche modo sembrano alimentare quella che per i rossoblù appare come una vera e propria maledizione, aumentata dal fatto che nel frattempo nessun altro impianto d'Italia può vantare un'imbattibilità tale nei confronti del club più antico del nostro calcio.