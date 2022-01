Sembrava tutto fatto per l'arrivo in prestito di Roberto Piccoli al Genoa. Invece, con ogni probabilità, il club rossoblù dovrà pazientare ancora un po' prima di poter accogliere tra le proprie fila il giovane centravanti dell'Atalanta.



L'infortunio muscolare patito da Duvan Zapata nell'ultimo incontro del 2021, disputato proprio in casa dei rossoblù, sembra infatti più grave del previsto e costringerà quasi certamente il colombiano a rimanere lontano dal campo almeno fino a metà gennaio. Motivo che sta inducendo la società orobica a trattenere con sé Piccoli ancora per qualche settimana. L'ex Spezia dovrebbe ad ogni modo arrivare ugualmente al Grifone, ma più tardi di quando inizialmente previsto.



Lo scrive Il Giorno.