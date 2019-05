Potrebbe non essere più Ionut Radu, come invece da mesi si vocifera, l'erede di Samir Handanovic a difesa dei pali dell'Inter.



Il giovane portiere romeno, in prestito al Genoa dove sta disputando un'ottima annata, potrebbe essere riscattato dai nerazzurri per poi essere inserito come parziale contropartita all'interno dell'operazione che porterebbe Lorenzo Pellegrini dalla Roma alla Pinetina.



A quel punto Radu raccoglierebbe i galloni da titolare attualmente posseduti dallo svedese Olsen, che non pare aver convinto la dirigenza giallorossa a puntare ancora su di lui.