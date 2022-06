Malgrado l'arrivo sempre più probabile di Raoul Bellanova dal Cagliari, l'Inter non sembra voler mollare la presa neppure sul pari ruolo Andrea Cambiaso.



L'esterno sinistro del Genoa è del resto da tempo uno dei pallini di Beppe Marotta, sempre più intenzionato ad anticipare la nutrita ed agguerrita concorrenza esistenza attorno al 22enne ligure.



Dopo aver incontrato nei giorni scorsi l'agente del giocatore, l'ex nerazzurro Giovanni Bia, il dirigente interista ha in agenda un nuovo faccia a faccia per stabilire i dettagli dell'offerta da presentare al Grifone. La proposta interista prevedrebbe un conguaglio economico da 4 o 5 milioni di euro e la possibilità di inserire nell'operazione un giocatore da girare in prestito ai rossoblù.