Se non è una pubblica investitura poco ci manca.



Gli elogi diretti da Gian Piero Gasperini ad Alberto Gilardino in piena diretta televisiva sono parole che vanno al di là della circostanza e che sanno di reale ammirazione da parte di uno dei tecnici più esperti del nostro calcio verso un giovane collega: “Grande Gila, mitico - ha affermato Gasperini nel post Atalanta-Roma a Dazn - Portare su il Genoa. Incrocio le dita, ancora due pezzettini, stai facendo una cosa strepitosa: portare il Genoa in Serie A è bellissimo”.