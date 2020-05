Il Genoa non sarebbe l'unico club di Serie A interessato ad assicurarsi le prestazioni di Stefano Gori, 24enne portiere del Pisa.



I rossoblù da tempo seguono le prestazioni dell'estremo difensore lombardo e sono convinti che il suo profilo sarebbe ideale per coprire le spalle a Mattia Perin nella prossima stagione in caso di permanenza dell'Airone di Latina.



Su Gori però è molto forte anche la presenza del Torino. Secondo quando riporta TorinoGranata.it, il neo ds granata Vagnati avrebbe infatti individuato proprio in lui il dodicesimo ideale da affiancare a Salvatore Sirigu.