Il Genoa di Preziosi è alla ricerca di rinforzi per gennaio. Fra i giocatori sui quali la dirigenza rossoblu pare abbia messo gli occhi figurano Iago Falque, che al Torino non sembra avere molto spazio e viene da una serie di infortuni, e anche Diego Perotti: la Roma può privarsene, ma l’ingaggio da 3 milioni è un problema non di secondo piano. Lo fa sapere il Secolo XIX.