La voglia di grande calcio della 777 Partners sembra non potersi placare. Dopo aver acquistato i pacchetti di maggioranza di cinque club in altrettanti paesi nel mondo i proprietari del Genoa dimostrano di non volersi fermare.



L'ultima idea della holding statunitense sarebbe quella di acquistare uno dei templi più famosi e prestigiosi del football mondiale: niente meno che il Maracanà di Rio de Janeiro.



Secondo quanto scrive la stampa brasiliana, dopo aver acquisito la proprietà del Vasco da Gama, storico club carioca, ora la 777 sarebbe entrata a far parte di un gruppo di aziende appositamente creato proprio allo scopo di rilevare ed eventualmente gestire lo stadio più grande del mondo.



Il gruppo, di cui fanno parte anche soggetti con esperienza internazionale nella gestione di grandi impianti sportivi, a breve presenterà la sua proposta d'acquisto ufficiale del Maracana con tanto di progetto di ammodernamento dell'intero impianto.