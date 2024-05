Genoa, la 777 Partners vicina alla cessione dello Standard Liegi

40 minuti fa



La galassia 777 Partners, di cui fanno parte sette club calcistici in giro per il mondo tra i quali anche il Genoa, potrebbe presto ridimensionarsi.



La crisi economica che sta coinvolgendo lo Standard Liegi, una delle società controllate dalla holding americana, starebbe infatti portando a un passaggio di mano dello storico club belga.



Da settimane si parla di un interesse piuttosto forte per la squadra biancorossa da parte dell'imprenditore texano Bill Foley, già proprietario di diverse società sportive in varie discipline e in vari paesi, dagli Usa al Regno Unito, dal football americano al calcio. Un interesse che potrebbe subire un'accelerata proprio ora che allo Standard la federcalcio belga ha imposto uno stop del mercato in entrata proprio a causa della delicata situazione finanziaria.