A dare fuoco alle polveri è un allegato, pubblicato quest'oggi da Repubblica, presente nella relazione stipulata dal consiglio di amministrazione del club il giorno dell'approvazione del bilancio societario., holding che detiene il pacchetto di maggioranza del Grifone,colui che gliele vendette nell'autunno 2021eseguito "perseguendoe tali da causare ingenti danni economici al Club, la cui esatta quantificazione è in corso di definizione".Nello specifico gli americani contestano a chi li ha preceduti, Preziosi ma anche il suo braccio destro Alessandro Zarbano, due punti: debiti da oltre un milione di euro contratti fornendo "Riguardo alla prima accusa il Cda sottolinea come "tra il giugno 2016 e settembre 2021. Il Genoa ha provveduto ad effettuare tali rimborsi nonostante si trovasse in una situazione economica instabile e, dunque, in assenza dei presupposti giuridici e patrimoniali necessari per poter restituire gli importi ricevuti dal precedente socio di maggioranza e dalle altre società del gruppo". Una mossa che viene indicata dagli azionisti odierne comeNel secondo punto di scontro, invece, la 777 avrebbe individuato "e aventi ad oggetto attività che non sono state effettivamente rese a favore del Club. In forza di tali accordi il Genoa ha effettuato numerosi pagamenti (spesso in misura maggiore rispetto a quella contrattualmente pattuita) nonostante i relativi consulenti e fornitori non abbiano svolto le attività pattuite a favore del Genoa"., sarebbero dunque frutto anche di questi comportamenti illeciti che hanno portato alla decisione di intavolare una causa civile nei confronti di Preziosi e Zarbano.