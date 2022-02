Nuovo investimento calcistico all'orizzonte per la 777 Partners, la holding statunitense che dallo scorso autunno detiene l'intero pacchetto azionario del Genoa.



Nella nottata italiana Josh Wander e soci hanno completato l'iter di acquisizione del 70% delle quote del Vasco da Gama, storico club di Rio de Janeiro, a fronte di un investimento complessivo da quasi 300 milioni di euro. "Siamo entusiasti ed orgogliosi di avere l’opportunità di entrare a far parte del Vasco da Gama - ha dichiarato Wander ai canali della società carioca - Abbiamo un immenso rispetto per la ricca storia di successi e per il suo ruolo pionieristico nel sostenere l’inclusione sociale nello sport brasiliano. Non vediamo l’ora di investire in una città con uno dei migliori centri di talento al mondo, in un Paese che vive e respira il calcio, proprio come noi".



Per la 777 si tratta del terzo investimento nel mondo del calcio, dove oltre alla proprietà del Genoa detiene attualmente anche una partecipazione minoritaria nel Siviglia.