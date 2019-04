Come da tradizione anche in occasione del 118° derby della Lanterna i tifosi del Genoa si raduneranno sotto la sede del ritiro della squadra il giorno prima della sfida per dare la carica ai propri beniamini.



L'invito ufficiale rivolto a tutti i sostenitori rossoblù a ritrovarsi assieme è stato diffuso ieri dalla tifoseria organizzata tramite il seguente comunicato: "Sabato prossimo alle ore 19 presso il Tower Hotel Genova Aeroporto, la Gradinata Nord invita tutti i Genoani a sostenere la squadra, per far capire ai giocatori che per noi questa non è, e non sarà mai una partita qualunque. Domenica chiediamo a tutti i tifosi della Gradinata Nord di entrare almeno un’ora prima e di seguire le indicazioni che vi saranno date per il buon esito della coreografia. Portiamo comunque le Bandiere e gli stendardi che non dovranno essere usati durante la coreografia".