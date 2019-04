Quanto invocato da tempo a gran voce dai tifosi del Genoa potrebbe presto diventare realtà.



Nel corso dell'assemblea dei soci del sodalizio ligure tenutasi ieri sera, l'amministratore delegato Alessandro Zarbano ha confermato che Enrico Preziosi è deciso a cedere definitivamente la proprietà del club più antico d'Italia: "L'intenzione del maggior azionista è quella di vendere la società. Al momento però non esistono trattative in corso".



Le parole di Zarbano sono in realtà una conferma ufficiale di quanto già da anni lo stesso Preziosi va affermando. Fino ad oggi tuttavia il passaggio di mano è sempre rimasta un'ipotesi mai concretizzata.