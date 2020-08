Tra i molti giocatori che la Juventus dovrà piazzare nelle prossime settimane per sfoltire il proprio organico c'è anche Mattia Perin.



Il portiere di Latina, tornato in bianconero dopo il semestre in prestito al Genoa, è seguito da Atalanta, Roma e Fulham. Ma anche i rossoblù non paiono aver perso del tutto le speranze di vederlo difendere ancora i pali del Grifone. Ad ammetterlo è stato ieri il neo ds dei liguri Daniele Faggiano durante la conferenza di presentazione della sua nuova veste: "Per la porta abbiamo tre o quattro trattative avanzate che speriamo di chiudere a breve, perchè questo è un ruolo delicato. Perin è uno dei profili che stiamo prendendo in considerazione per sistemare la questione - ha ammesso il dirigente - dobbiamo però stare attenti se qualche altra squadra l'ha valutato. Come uomo e come calciatore non si dispute e poi so che è legatissimo alla squadra e alla tifoseria".