Genoa, la conferma di Gilardino: 'Bani e Messias saltano la Lazio'

Contro la Lazio, domani sera al Ferraris, il Genoa dovrà rinunciare a due dei suoi uomini migliori.Come rivelato dallo stesso Alberto Gilardino, nella consueta conferenza pre-gara, l'impegno con i biancocelesti vedrà i rossoblù Mattia Bani e Junior Messias marcare visita. “(Malinovskyi, Vitinha, Matturro, ndr) dopo l’ultima partita. Come ho sempre detto, chiunque sia sceso in campo ha sempre dimostrato grande disponibilità e voglia. Sarà importante vederle anche domani da parte di chi scenderà in campo dall’inizio e da chi subentrerà a partita in corso di fronte al nostro popolo, che anche nelle ultime due settimane ci ha seguito con affetto e domani ci sosterrà e trascinerà con la solita passione”.

Malgrado le assenze il Genoa non intende scendere in campo con l'intento di chi non ha nulla da conquistare: “Domani - ha aggiunto Gilardino - affronteremo una squadra con grandi qualità, che ha iniziato da poco un nuovo percorso. Dovremo essere in grado di limitare le loro individualità esaltandoci attraverso il collettivo e l’equilibrio. Giocare partite ravvicinate porterà a qualche cambio fisiologico nella formazione, maLa partita di Firenze ha dimostrato che siamo una squadra viva e vogliosa di continuare a far bene, partita dopo partita, in un continuo percorso di crescita”.

All'andata, all'Olimpico, la truppa rossoblù ottenne la prima vittoria di questa bella stagione. Una soddisfazione che Badelj e compagni vorrebbero riprovare:- ha concluso Gilardino - consapevoli del percorso fatto insieme finora e per poterci togliere grandi soddisfazioni da qui al termine della stagione.una prova di forza e mentalità dopo un esordio difficile in cui ci eravamo confrontati per la prima volta con la categoria. Sarà importante scendere in campo con la stessa fame e determinazione, sia in fase difensiva che in fase di finalizzazione”.