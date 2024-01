C'è un possibile déjà-vu che si profila all'orizzonte di Pablo Galdames.



Il centrocampista cileno del Genoa potrebbe infatti ripetere a distanza di dodici mesi il medesimo tragitto percorso un anno fa quando nel mercato di gennaio passò in prestito dai rossoblù alla Cremonese.



I lombardi, in piena lotta promozione in Serie B, sono alla ricerca di rinforzi per la propria linea mediana e riporterebbero volentieri il neo 27enne in grigiorosso dopo la buona esperienza della passata mezza stagione in Serie A. Alla Cremonese l'ex Velez ha disputato 15 partite siglando anche una rete contro la Lazio. Un'esperienza che, alla luce dello scarso utilizzo avuto in rossoblù quest'anno, potrebbe ora replicarsi.