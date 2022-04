Alla vigilia del derby con la Sampdoria, l'ex fantasista del Genoa Oscar Damiani ha commentato al Secolo XIX il momento vissuto dal Grifone, focalizzandosi in particolare sulle scelte operate nel mercato invernale: "A questa squadra è mancato un goleador. Poi al Genoa la pressione è tanta, ci vogliono anche carattere e personalità. Serviva un giocatore che conosceva la categoria. Se prendi qualcuno dall’esterno è difficile che arrivi e ti fa 15 gol. Al Genoa c’è bisogno di qualche campione".



L'ex Flipper ha poi aggiunto: "Avessi un’idea su come far segnare di più il Genoa chiamerei Blessin e gliela direi, ma è molto difficile, c’è anche una componente psicologica: diciamo che il derby è il miglior momento in cui sbloccarsi".