L'esperienza di Mimmo Criscito o la gara di Johan Vasquez?



Tra i dubbi che assillano Alexander Blessin a due giorni dal decisivo derby con la Sampdoria c'è anche quello relativo alla fascia sinistra difensiva del suo Genoa.



Chi schierare all'estremo mancino della difesa a 4 tra il capitano di mille battaglie, protagonista di 14 derby in passato, e il giovane messicano diventato in pochi mesi uno dei fedelissimi del tecnico tedesco?



Guardando alle statistiche recenti non parrebbe esserci neppure un confronto tra i due. Vasquez è infatti uno dei pochi uomini a cui Blessin rinuncia difficilmente mentre Criscito, complice anche un lungo infortunio, con l'ex allenatore dell'Ostenda ha fin qui disputato solo una manciata di minuti.



Ma nei derby, si sa, tutto è diverso e l'esperienza del capitano potrebbe davvero rivelarsi un'arma in più per un Grifone obbligato a far propria l'intera posta in palio. Criscito oltretutto è anche il rigorista della squadra e già in passato ha dimostrato di non farsi tradire dalle emozioni anche quando la palla si fa pesantissima.



Il dubbio insomma è lecito e per scioglierlo Blessin avrà a disposizione ancora due allenamenti più la rifinitura di dopodomani.