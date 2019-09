Ricompattare l'ambiente Genoa dopo la depressione in cui sembra essere caduto negli ultimi giorni.



E' questo lo scopo per cui questa mattina Enrico Preziosi e i suoi principali collaboratori si sono recati in visita al centro sportivo di Pegli per seguire da vicino l'avvicinamento dei ragazzi di Andreazzoli al delicato impegno di domenica pomeriggio in casa della Lazio.



Ad accompagnare il presidente c'erano l'amministratore delegato Alessandro Zarbano, il responsabile dell'area tecnica Stefano Capozucca e il club manager Marco Rossi. Praticamente tutte le più alte cariche della società rossoblù.



Nei giorni scorsi Preziosi ha avuto modo di esternare più volte il proprio malumore per l'attuale andamento della squadra, capace i raccogliere appena un punto negli incontri con Atalanta, Cagliari e Bologna, ma soprattutto incappata in un'involuzione tecnica preoccupante.