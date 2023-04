Mancano ancora sette giorni alla sfida tra Sudtirol e Genoa, valida per il 35° turno di Serie B. Eppure per chi non fosse ancora riuscito ad assicurarsi uno dei 5.539 posti a disposizione per assistere dal vivo alla gara l'unica alternativa resta quella di farlo in tv.



Nella tarda mattinata odierna, infatti, il club altoatesino ha annunciato con un comunicato diffuso tramite i propri canali ufficiali che tutti i tagliandi messi in vendita, compresi i 700 riservati alla tifoseria ospite, sono stati venduti.



Un segnale di quanto la sfida tra il club più antico d'Italia e il più giovane tra quelli che frequentano i campionati professionistici nazionali, sia molto sentita su ambo i fronti. Per i padroni di casa, attualmente quarti in classifica ma reduci da appena due punti collezionati nelle ultime quattro gare, la partita rappresenta la possibilità di consolidare la zona playoff; per i liguri la speranza è invece quella di aggiungere un altro mattoncino nella propria rincorsa alla promozione diretta.



Questa la nota diffusa in mattinata dal club biancorosso:

"La società FC Südtirol comunica che in relazione alla partita valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie B tra FC Südtirol e Genoa, in programma lunedì 1° maggio prossimo, alle ore 15.00, allo Stadio Druso di Bolzano, è stato raggiunto il sold out assoluto. Nel corso della mattinata sono stati venduti anche tutti i biglietti a disposizione nel settore ospiti.