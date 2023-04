Casa o trasferta poco importa. Quando il Genoa scende in campo la certezza per i rossoblù è quella di avere al proprio fianco una nutrita presenza di propri sostenitori.



Se tra le mura amiche del Ferraris il Grifone sta facendo registrare numeri record che la proiettano tra le squadre più seguite dell'intero panorama calcistico nazionale, Serie A compresa, le cose non vanno diversamente neppure lontano dalla Liguria.



Ogni partita esterna giocata in questa stagione dai rossoblù è stata infatti accompagnata da migliaia di tifosi disposti a macinare chilometri su chilometri pur di non lasciar soli i propri beniamini. Un evento rituale che si ripeterà anche questo fine settimana al Tombolato di Cittadella. A scortare Bani e compagni nella tana del club veneto ci saranno infatti almeno 2.500 tifosi. Cifra per altro parziale che verrà quasi certamente ritoccata al rialzo nelle prossime ore, avvicinandosi verosimilmente a quota 3.000. Un numero impressionante se si considera che l'impianto della cittadina padovana può ospitare poco più di 7.600 spettatori e che gran parte dei tagliandi d'ingresso sono, ovviamente, riservati ai supporters di casa.



Un ennesimo bagno di folla, dunque, attende il Genoa che riceverà analogo trattamento anche nella successiva trasferta di campionato, prevista, sempre in Triveneto, lunedì 1 maggio quando il Grifone farà visita al Sudtirol. Ovviamente con il suo popolo a fianco.