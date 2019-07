Surriscaldatasi all'improvviso, la trattativa per portare Marco Benassi dalla Fiorentina al Genoa si è altrettanto repentinamente raffreddata.



L'interesse dei rossoblù per il 24enne centrocampista modenese, emerso all'inizio dei questa settimana, è ancora molto alto, così come la disponibilità della società viola a privarsi dell'ex Torino. Tuttavia prima di lasciarlo partire la dirigenza gigliata vorrebbe essere sicura di avere già in mano il suo sostituto, che al momento non è stato ancora individuato.



Non è quindi da escludere che la trattativa per Benassi possa andare per le lunghe, prolungandosi nelle prossime settimane prima di giungere alla sua ultima parola.