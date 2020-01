Mossa a sorpresa della Fiorentina che punta decisa su Christian Kouame per rinforzare il proprio reparto avanzato.



Approfittando dei dialoghi in essere con il Genoa per il passaggio in rossoblu di Riccardo Sottil, la società viola ha espresso la propria intenzione di farsi carico del cartellino del giovane ivoriano fin da subito, nonostante lo stesso debba rimanere fermo per infortunio almeno fino al prossimo maggio.



Secondo Sky Sport la trattativa sarebbe già avviata e con alte probabilità di realizzazione.