Andrea Pinamonti non lascerà il Genoa. Almeno in questa sessione di mercato. A chiudere la porta ad un'eventuale addio del centravanti trentino al Grifone è stato ieri sera il direttore sportivo rossoblù Francesco Marroccu nel corso di una trasmissione televisiva di TeleNord.



Niente Napoli o qualsiasi altra destinazione quindi per il giovane attaccante di scuola Inter, accostato a diversi club nelle ultime settimane.



Pinamonti resterà un giocatore del Genoa e i liguri sabato prossimo, in base agli accordi stipulati con i nerazzurri l'estate passata, ne riscatteranno interamente il cartellino versando 18 milioni alla società di Zhang. L'Inter manterrà comunque su di lui un diritto di riacquisto valido per i prossimi 24 mesi.