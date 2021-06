Il futuro di Nicolò Rovella resta in bilico.



Da una parte c'è la possibile permanenza al Genoa, nel rispetto di quell'accordo stipulato con la Juventus lo scorso gennaio, dall'altra l'eventuale sbarco anticipato a Vinovo. Esiste poi anche una terza via, che nelle ultime ore sembra prevalere sulle altre due. I bianconeri starebbero infatti pensando di utilizzare il giovane regista lombardo come pedina di scambio per arrivare a Manuel Locatelli.



Rovella in pratica verrebbe prelevato subito dalla Juve per poi essere girato al Sassuolo contribuendo ad abbassare il costo d'acquisto del centrocampista della Nazionale.



Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.