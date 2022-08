O quanto meno lo aveva fatto capire: quella appena cominciata sarebbe dovuta essere per lui e per il Genoadopo le delusioni che l'avevano preceduta.Sbarcato a gennaio in Liguria con al collo la metaforica medaglia die con l'onere di acquisto più costoso del nuovo corso genoano, l'italo-ghanese si è presto ritrovato invischiato in quello stesso limo che ha avvolto e impantanato il Grifone. Complice una situazione di squadra non esattamente idilliaca,. Nessun gol, solo qualche lampo, appena qualche sprazzo di classe. Troppo poco per giustificare le aspettative riposte in lui.Eppure lui per primo sapeva che il vero Kelvin era un altro. Un pensiero condiviso anche a Villa Rostan, destinazione negli ultimi mesi di diverse offerte di mercato., soprattutto francesi, belgi e olandesi,". Un imperativo dettato da herr Blessin in persona, colui che pure in passato non aveva lesinato critiche anche piuttosto colorite al ragazzo. Il tecnico tedesco intuiva il potenziale inesploso del giocatore e non aveva intenzione di rinunciarvi.Incassata la fiducia del mister, Yebo ci ha messo del suo per ripagarla. Scottato e dispiaciuto per come erano andate le cose a livello personale e di squadra, ha lavorato sodo durante l'estate per ottenere la sua rivincita, curando ogni dettaglio. Anche quelli scaramantici. Abbandonato senza troppi rimpianti il 45 che lo ha accompagnato nel suo primo semestre italiano,, monumento vivente del calcio africano che con quelle due cifre sulla schiena fece impazzire a cavallo del Millennio le difese di mezza Europa.I risultati si sono visti subito: gettato nella mischia nella ripresa della gara di Coppa Italia con il Benevento, Yeboah è entrato in campo con il piglio giusto, mostrando voglia e idee. Soltanto pochi centimetri, quelli di un piede troppo avanzato rispetto all'ultimo difensore avversario, gli hanno negato la gioia del primo gol in rossoblù. Una gioia che, come lui stesso aveva annunciato via social, era però soltanto rinviata. E alla prima occasione Kelvin ha dimostrato che le sue non erano parole di circostanzache da sempre accompagna ogni suo prodezza.Un caffè restato troppo a lungo in sospeso e per questo ancor più gustoso, consumato nella tarda serata veneziana e in grado di far passare insonne una splendida notte di Ferragosto a tutti i tifosi del Genoa. Chissà che non sia la prima di una lunga serie...