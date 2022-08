Tra le note positive rimaste in eredità al Genoa dopo la bella vittoria in Coppa Italia con il Benevento di lunedì sera c'è anche la buona forma evidenziata daL'attaccante italo-ghanese, entrato in campo a metà della ripresa al posto di Caleb Ekuban,Con improvvisi cambi di gioco e devastanti accelerazioni, l'ex Sturm Graz ha letteralmente fatto a fette la retroguardia dei sanniti, fornendo diversi palloni interessanti ai propri compagni di squadra. In un'occasione, poi, ha pure tentato la soluzione personale,Purtroppo per lui a vanificarne la gioia ci ha pensato lUna questione di centimetri che hanno impedito al 22enne di assaporare il gusto della prima volta con il Grifone. Un episodio che ha lasciato un pizzico di rammarico in Yeboah, tanto da indurlo ad esternare il proprio disappunto pubblicando il filmato dell'azione incriminata sul proprio profilo Instagram, commentandola così:Come a dire che questa volta gli è andata male ma lui non intende arrendersi...