Un albero di Natale a Santo Stefano, per di più da mostrare nello stadio intitolato a San Nicola.



Il Genoa si appresta a chiudere il girone d'andata di Serie B, e contestualmente anche il suo 2022, preparando per la trasferta di Bari una formazione decisamente in tema con il periodo dell'anno che stiamo attraversando ma anche molto simile a quella che la scorsa domenica ha superato il casa la capolista Frosinone.



Rispetto ad otto giorni fa, infatti, l'unica modifica potrebbe avvenire a centrocampo dove Alberto Gilardino sta in queste ore valutando se concedere un'occasione da titolare a Milan Badelj, al rientro dopo quasi un mese e mezzo di assenza, oppure confermare fiducia al trio Strootman-Frendrup-Jagiello. Proprio quest'ultimo sarebbe il sacrificato in caso di impegno dal primo minuto del croato ex Fiorentina.



Tutto immutato, invece, negli altri due reparti. In difesa Bani e Dragusin comporranno la solita cerniera davanti al confermatissimo Semper, mentre Sabelli ed Hefti agiranno ai loro lati, rispettivamente a sinistra e destra. In avanti, infine, il 4-3-2-1 verrà completato da Massimo Coda e dai suoi guardaspalle Gudmundsson e Aramu.