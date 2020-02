Il Genoa replica alle dichiarazioni rilasciate ieri da Urbano Cairo sulle presunte precarie condizioni fisiche di Iago Falque, recentemente passato dal Torino ai rossoblù, minimizzando la questione di un eventuale rientro posticipato in campo del giocatore.



A tranquillizzare i tifosi del grifone circa lo stato di salute dell'attaccante spagnolo ci ha pensato ieri sera il direttore sportivo dei liguri Francesco Marroccu: “ Alle esternazioni di un presidente dovrebbe rispondere un presidente, quindi io non replico - ha dichiarato il dirigente dagli studi di TeleNord - Rispondo in maniera elegante, dicendo che vengo dal campo e i gol in allenamento fatti anche da Iago fanno ben sperare. Sicuramente Falque deve soltanto rispondere alle richieste fisiche e tattiche del nuovo allenatore, ma per il resto è un giocatore che ci regalerà grandi soddisfazioni”.