Chiuso il mercato emergono anche alcuni retroscena su operazioni che non sono andate in porto. Una di queste è quella che proprio dell'ultimo giorno di trattative avrebbe potuto portare Gaston Ramirez dalla Sampdoria al Genoa.



Secondo quanto ricostruito dal Secolo XIX, lunedì il presidente blucerchiato Massimo Ferrero avrebbe contattato personalmente il collega rossoblù Enrico Preziosi per proporgli il cartellino del trequartista uruguaiano, ormai in rotta con la società di Corte Lambruschini. Soltanto la decisa ostinazione del giocatore nel rifiutare il trasloco sull'altra sponda del Bisagno avrebbe evitato il concretizzarsi di un'operazione che senza dubbio avrebbe sollevato molto clamore in città.