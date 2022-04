Il passo falso di Verona e il mancato aggancio al Cagliari non sembrano spegnere l'entusiasmo dei tifosi del Genoa.



Anzi, dopo aver partecipato in oltre 2000 alla trasferta del Bentegodi, i sostenitori rossoblù sono pronti per riempire totalmente il Ferraris in occasione della sfida di domenica contro la Lazio.



Per la prima volta dopo oltre due anni l'impianto di Marassi potrebbe far registrare un "Tutto Esaurito". Evento che rappresenterebbe una prima assoluta, ovviamente, anche per la nuova proprietà a Stelle&Strisce.



Curiosamente l'ultima gara casalinga giocata dal Genoa a piena capienza fu proprio contro la Lazio, il 23 febbraio 2020.