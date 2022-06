Altro giro, altro nome. Nel lungo elenco di attaccanti finiti nel mirino del Genoa ci sarebbe ora anche Alfredo Donnarumma.



In questo caso però più che i rossoblù a cercare la punta campana sarebbe stato il club di appartenenza di quest'ultimo, la Ternana, a proporre il giocatore al Grifone.



32 anni a novembre, Donnarumma è un vero specialista della Serie B. Qui ha infatti trascorso gran parte della propria carriera, disputando oltre duecento partite in sette campionato e siglando la bellezza di 88 gol. In cadetteria il centravanti ha anche vinto due volte il torneo (con Brescia ed Empoli) e una volta il titolo di capocannoniere. Riconoscimento quest'ultimo conquistato in precedenza anche in Serie D e in Serie C.



Numeri importanti che tuttavia, almeno al momento, non sembrano in grado di scaldare l'entusiasmo della dirigenza rossoblù, orientata verso altri profili e intenzionati dunque a respingere al mittente la proposta della Ternana.