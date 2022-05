Malgrado la dolorosa retrocessione in Serie B la tifoseria organizzata del Genoa annuncia la propria fiducia nell'attuale proprietà e dirigenza.



A certificarlo è il comunicato diffuso nelle scorse ore dalle sigle aderenti alla Gradinata Nord nel quale si chiama a raccolta il popolo rossoblù in vista dell'ultima gara di campionato, quella in programma domani pomeriggio a Marassi. "Siamo arrivati all’ultima giornata di una stagione che, nonostante l’epilogo doloroso, per noi resta quella della rinascita. Invitiamo tutti i genoani a riempire lo Stadio e ad arrivare con largo anticipo per permettere di realizzare una coreografia per la quale sarà importante la collaborazione di tutti. Dopo la partita, vi aspettiamo tutti fuori dalla Nord per un corteo che arriverà fino in Piazzale Kennedy, dove ci saranno stand con birra e panini, oltre ad artisti genoani e intrattenimento".



Insomma, il congedo del Genoa dalla Serie A si trasformerà in una giornata di grande festa alla quale prenderà parte anche la dirigenza rossoblù: "È prevista la presenza della società, con dirigenza e staff tecnico, nei quali continuiamo ad avere piena fiducia. Noi siamo i genoani, noi siamo gente di mare!".